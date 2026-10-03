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OL Lyonnes-Toulouse : les Fenottes retrouvent le chemin du but (5-0)

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OL Lyonnes-Toulouse : les Fenottes retrouvent le chemin du but (5-0)
DR OL Lyonnes

Quelques jours après son match nul et vierge contre Chelsea, OL Lyonnes a retrouvé les clés de son rouleau-compresseur. Ce samedi, Toulouse s'est lourdement inclinée à Décines (5-0).

Muettes face à Chelsea en Ligue des Champions cette semaine, les Fenottes ont repris leur terrible marche en avant en championnat. Leur victime du jour : Toulouse.

Au Groupama Stadium, OL Lyonnes n'a pas fait dans le détail, comme à son habitude en Première Ligue.

Dès la 3e minute, Inès Benyahia ouvrait le score sur un joli coup-franc, la gardienne toulousaine ne se couchait pas suffisamment vite pour empêcher le ballon de franchir la ligne (1-0).

Ada Hegerberg faisait le break à la 28e minute. L'attaquante norvégienne était habilement servie par Jule Brand, d'une belle talonnade, avant de marquer (2-0).

Quelques minutes plus tard, Tabitha Chawinga inscrivait le troisième but d'une jolie frappe croisée (3-0).

En seconde période, Liana Joseph inscrivait son premier but depuis son retour de blessure, puis Caroline Weir parachevait le score, pour sa première réalisation sous ses nouvelles couleurs.

Victoire finale : 5-0.

Place désormais à la trêve internationale. OL Lyonnes retrouvera la compétition mi-octobre face au PSG à Paris.

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