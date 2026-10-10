Fondation OL : près de 12 000 places offertes aux associations en une saison

Le football comme porte d’entrée vers la solidarité. Près de 12 000 places ont été distribuées aux associations lyonnaises durant la saison écoulée pour assister aux rencontres masculines et féminines au Groupama Stadium, indique l’OL dans le bilan de sa fondation.

Son conseil d’administration s’est réuni cette semaine sous la présidence de Thierry Frémaux, notamment en présence de Wendie Renard, Sidney Govou et Michael Gerlinger, directeur général du club. Les participants ont également défini les orientations pour la suite.

Des rencontres pour les enfants hospitalisés

Les équipes lyonnaises ont poursuivi leurs interventions auprès de l’Hôpital Femme Mère Enfant et du Centre Léon Bérard. Rencontres avec les joueurs, accueils à l’entraînement et immersions lors des matchs grâce à un robot de téléprésence permettent aux jeunes patients de partager des moments avec le club.

Douze enfants accompagnés par la Fondation ACOLEA ont également représenté l’OL lors du Tournoi de l’enfance, après une rencontre avec les joueurs à Décines.

L’audiodescription accessible sur smartphone

Autre évolution concrète, le dispositif d’audiodescription destiné aux spectateurs déficients visuels a été modernisé en fin de saison. Les commentaires sont désormais accessibles par Internet, depuis un smartphone et avec des écouteurs personnels.

Sur le volet environnemental, le club annonce une baisse de 10 % du volume de ses déchets et un taux de recyclage de 71 %. Plus de 200 enfants ont aussi participé aux ateliers de sensibilisation à la biodiversité organisés autour des ruches du stade.