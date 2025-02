Vers un record en sélection pour Eugénie Le Sommer (OL féminin) ?

Si elle entre en jeu, l’attaquante de l’OL féminin fêtera sa 199e sélection et battra le record détenu par Sandrine Soubeyrand. "C'est une personne très intelligente avec des valeurs. Elle a su construire sa carrière étape par étape, match après match. Eugénie est recordwoman du nombre de sélections en Bleues mais aussi des buts inscrits que ce soit chez les féminines et même en englobant l'équipe de France masculine", a souligné Laurent Bonadei en conférence de presse d’avant-match.

Et le sélectionneur de poursuivre ses éloges sur Eugénie Le Sommer : "C'est vrai qu'il y a eu plus de rassemblements chez les filles mais elle a aussi eu une période où elle n'était pas là. Ce n'est pas le fruit du hasard. Elle a su bien s'entourer, faire des sacrifices. Il y a une grande part de travail chez Eugénie où je la vois encore avant et après les séances s'entraîner devant le but. J'imagine qu'elle a eu des moments où c'était plus difficile. Eugénie a réussi à tirer du positif de ces périodes pour rebondir et devenir la joueuse qu'elle est. Elle a des qualités techniques hors-normes, un très bon jeu de tête malgré sa taille. Elle mérite tout ce qui lui arrive".