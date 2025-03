Equipe de France : Corentin Tolisso (OL), grand oublié de Didier Deschamps pour la Ligue des Nations

Le sélectionneur a choisi de faire appel à 24 joueurs. On notera le retour de Kylian Mbappé, absent lors des rassemblements de l’automne dernier, et celui d'Ousmane Dembélé ainsi qu'une surprise : la première convocation de Désiré Doué.

Le Parisien a notamment été préféré à Rayan Cherki, "un joueur qui fait de très bonnes choses en club mais dans un profil pas tout à fait identique" : "Il est concerné par l’Euro Espoir, ce qui ne veut pas dire qu’il ne pourrait venir en A dans un futur proche", a précisé Didier Deschamps. "Ce que peut avoir Désiré Doué, c’est sa polyvalence, il est capable de jouer à plusieurs postes offensifs, voire au milieu de terrain", a-t-il également ajouté.

Autre grand absent : Corentin Tolisso, qui enchaine pourtant les bonnes prestations avec l’OL et qui avait de grandes chances de retrouver les Bleus après quasiment quatre ans d’absence. Mais Didier Deschamps a choisi de privilégier d’autres profils au milieu de terrain : Eduardo Camavinga, Mattéo Guendouzi, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni et Warren Zaïre-Emery. Un choix justifié par le sélectionneur : "Coco, je suis content pour lui et pour son club, qu’il ait retrouvé son plus haut niveau, c’est très bien. Je sais qu’il est attaché à l’équipe de France, de par ce qu’il a vécu avec ce maillot. Mais il y a des joueurs qui ont été là, qui ont répondu présent. La porte n’est pas fermée. Il est revenu dans la pré-liste alors qu’il n’y était pas depuis un moment. Maintenant, je n’ai pas besoin d’appel du pied pour savoir qu’il est attaché à l’équipe de France. J’ai des choix à faire sur le moment par rapport à des joueurs qui étaient là et qui ont répondu à mes attentes".

Un message qui ne devrait pas effacer la déception du numéro 8 de l'OL qui attendait beaucoup de cette liste.

Le rassemblement à Clairefontaine débutera lundi. L'équipe de France affrontera la Croatie jeudi et dimanche prochain dans le cadre des quarts de finale de Ligue des Nations.