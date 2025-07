Un dernier beau contrat en Angleterre pour Corentin Tolisso (OL) ?

Et même plus précisément à Manchester, où évolue désormais un certain Rayan Cherki ?

Selon L'Equipe, Manchester United a contacté directement Corentin Tolisso pour le sonder sur ses disponibilités et ses envies. Le milieu de terrain de l'OL aurait été séduit par le projet des Red Devils, l'un des clubs les prestigieux au monde, même s'ils ne disputeront pas de Coupe d'Europe cette saison.

Le quotidien sportif croit savoir que Corentin Tolisso pourrait cependant se contenter de rester à Lyon où il sera le nouveau capitaine indiscutable. Mais à 30 ans, il figure parmi les plus gros salaires et les dirigeants lyonnais ne seront pas fermés à une vente.

Une offre d'une dizaine de millions d'euros pourrait ainsi être acceptée par l'OL.

A noter qu'outre Manchester United, le club de Neom en Arabie saoudite le suit également de près pour l'associer à son ami Alexandre Lacazette. Et que l'Atletico Madrid en ferait l'un des potentiels remplaçants de Rodrigo de Paul, annoncé partant à l'Inter Miami.

L'ancien du Bayern Munich, sous contrat avec Lyon jusqu'en 2027, est à la croisée des chemins.