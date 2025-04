Travaux T3 et T7 : galère en prévision ce samedi pour se rendre au Groupama Stadium pour OL-Rennes

Alors que l’OL reçoit Rennes à 21h05 au Groupama Stadium, la LDLC Arena accueillera le concert de Ghost. Si cette double programmation va engendrer des perturbations, c’est surtout qu’aucun tramway ne va desservir la zone car le Sytral mène actuellement des travaux impactant les lignes T3 et T7.

La navette tramway depuis Part-Dieu Villette Sud, Vaulx-en-Velin La Soie et Meyzieu les Panettes ne circuleront pas. Le tramway T3 ne circulera pas non plus.

Pour les personnes se rendant en transports en commun au stade depuis le centre-ville de Lyon, il est recommandé d’emprunter le métro D jusqu’à Grange Blanche, puis le tram T5 jusqu’à Eurexpo, et enfin, la navette bus qui conduira directement au stade.

Depuis le pôle multimodal de la Soie, des navettes bus seront mises en place jusqu’au stade mais "le temps d’attente pourra être plus élevé qu’habituellement en raison des travaux", prévient-on.

Si les parkings du stade sont déjà complets, les parcs relais d’Eurexpo et Panettes seront ouverts. La liaison jusqu’à OL Vallée sera assurée en bus.

Ce samedi, il sera conseillé d’anticiper "au maximum les déplacements au Groupama Stadium pour éviter tout désagrément lié aux perturbations".