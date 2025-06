La fin du naming du Groupama Stadium approche, une nouvelle catastrophe pour l'OL ?

Mais ce dernier, qui octroie à l'enceinte de Décines-Charpieu et au centre d'entraînement les noms de Groupama Stadium et Groupama OL Training Center contre 6,90 millions d'euros par an, arrive à échéance au 31 juillet.

Or, les négociations en bonne voie pour le renouvellement étaient suspendues au verdict de la DNCG tombé la semaine dernière. Et Groupama Auvergne-Rhône-Alpes n'a évidemment pas été rassuré par le fait que l'OL était rétrogradé administrativement en Ligue 2.

Si le club a fait appel et espère toujours rester en Ligue 1, cet épisode a refroidi l'assureur.

En cas de relégation, il ne verrait guère l'intérêt de verser quelques millions d'euros à l'OL pour des affiches moins médiatisées face à des adversaires de seconde zone devant un public moins nombreux…

Et même si l'OL se maintenait, quelles garanties le club offrira-t-il à Groupama pour les années suivantes, tant la situation financière est dramatique ?

On pourrait donc assister à la fin du contrat entre les deux parties, et à un retour, peut-être temporaire, du Parc OL.