"L’un des plus grands espoirs de sa génération" : l’Américaine Lily Yohannes signe avec OL Lyonnes jusqu’en 2028 (officiel)

Le club a annoncé ce lundi soir l’arrivée de Lily Yohannes. L’Américaine de 18 ans, qui impressionne par sa précocité, a signé un contrat de trois ans, jusqu’en 2028.

Elle évoluait jusqu’à présent à l’Ajax Amsterdam, club dont elle avait intégré le centre de formation à l’âge de 10 ans.

Lily Yohannes est notamment entrée dans l’histoire du football en devenant la plus jeune joueuse à débuter en Women's Champions League. Internationale américaine depuis mars 2024, on se souvient de ses débuts puisque la joueuse avait inscrit son premier but quelques minutes seulement après son entrée en jeu. Depuis, elle compte 8 sélections avec l’équipe des USA, menée par sa capitaine Lindsey Heaps. Elle retrouve aussi à l’OL, une autre compatriote, Korbin Albert.

OL Lyonnes se dit "ravi d’accueillir dans ses rangs Lily Yohannes, reconnue comme l’un des plus grands espoirs de sa génération".

"Son arrivée, ajoutée aux retours de prêts de Liana Joseph, Wassa Sangare, Julie Swierot et Maeline Mendy, finalistes de l’Euro U19 en Pologne, confirme la volonté du club de s’appuyer sur de jeunes joueuses prometteuses pour bâtir un effectif solide, à la hauteur de ses ambitions", précise un communiqué.