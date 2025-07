La France sortie de l'Euro par l'Allemagne, les Lyonnaises peu inspirées aux tirs au but

Pourtant, les Allemandes se retrouvaient à 10 dès la 13e minute avec l'expulsion de Kathrin Heindrich qui agrippait les cheveux de Griedge Mbock dans la surface, offrant un penalty que Grace Geyoro transformait (1-0).

Mais l'Allemagne égalisait ensuite à la 25e minute par Sjoeke Nüsken (1-1).

Les Bleues se montraient trop brouillonnes pour espérer repasser devant. Pire, Selma Bacha concédait un penalty face à sa future coéquipière Jule Brand à la 68e, mais Pauline Peyraud-Magnin stoppait la tentative de Nüsken.

Finalement, c'est lors de la séance de tirs au but que la qualification se réglait. Et la France s'inclinait après les tentatives ratées d'Amel Majri, dont la course d'élan est largement moquée sur les réseaux sociaux, et Alice Sombath, deux joueuses d'OL Lyonnes…

Le penalty d’Amel Majri et cette course d’élan, c’est du jamais vu dans l’histoire



pic.twitter.com/EZF5oMIq8m — Scipion (@Scipionista) July 19, 2025

Fin de parcours pour les joueuses de Laurent Bonadei, qui ne parviennent toujours pas à glaner un titre international.