Nouvelle condamnation pour Frédéric Patouillard (ex-OL), déjà incarcéré à Lyon-Corbas

Actuellement incarcéré à Corbas pour purger une peine prononcée il y a un an pour avoir harcelé son ex-femme, il vient d'être à nouveau condamné pour des faits concernant la même victime.

Selon Le Parisien, l'ancien joueur de l'OL (1995-1997) a écopé d'un an de prison ferme supplémentaire pour avoir frappé et infligé des violences morales à celle qui a partagé sa vie tumultueuse durant plus de 30 ans.

Lors de son procès, le Vénissian a reconnu les faits qui se sont déroulés à leur domicile de Mions, expliquant avoir agi sous l'empire de la cocaïne.

Actuellement à l'isolement à Corbas après avoir été passé à tabac par des détenus, Frédéric Patouillard effectuera sa nouvelle peine sous bracelet électronique. Une main tendue offerte à l'ancien défenseur qui a déjà trempé dans des affaires de bagarres et de trafic de drogue par le passé…

Frédéric Patouillard n'est pas le premier joueur formé à Lyon ou passé par l'OL à finir derrière les barreaux.

Avant lui, Ghislain Anselmini avait été condamné à 5 ans de prison pour avoir participé à la tentative d'enlèvement de Fabrice Fiorèse en rencardant les malfaiteurs. Alain Caveglia avait aussi été jugé pour violences conjugales, mais avait écopé d'un simple stage de sensibilisation aux violences conjugales.