Ce dimanche, les joueurs du FC St Cyr vont vivre l’ambiance depuis la pelouse du stade, à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France face à l’OL.

L’entraineur, Clément Guillot, a avoué avoir fait quelques repérages. "Mais c’était un stade vide, ce n’est pas pareil. On a essayé de se projeter mais dimanche, quand on va arriver, on verra un stade avec énormément de supporters, nos amis et nos familles", a détaillé le coach du FC St Cyr-Collonges. Et de concéder : "Ca va engendrer d’autres émotions".

Ses joueurs, il les "sent excités" : "Ils hâte d’être dimanche, on les sent motivés".

Mais Clément Guillot a prévenu : "Ils devront être acteurs à l’instant T du match. Je leur ai dit de profiter aussi car ce genre de moment, ça n’arrive pas toutes les saisons. Mais il y a un match à jouer et on ne veut pas être spectateurs".

Cette "fête des voisins", comme l’a surnommée Corentin Tolisso, aura lieu dimanche à 21h.