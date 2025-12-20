Autres clubs

"Ça va engendrer des émotions" : le FC St Cyr va découvrir l’ambiance du Groupama Stadium

La plupart d’entre eux sont de fervents supporters de l’OL et sont des habitués des tribunes du Groupama Stadium.

Ce dimanche, les joueurs du FC St Cyr vont vivre l’ambiance depuis la pelouse du stade, à l’occasion du 32e de finale de Coupe de France face à l’OL. 

L’entraineur, Clément Guillot, a avoué avoir fait quelques repérages. "Mais c’était un stade vide, ce n’est pas pareil. On a essayé de se projeter mais dimanche, quand on va arriver, on verra un stade avec énormément de supporters, nos amis et nos familles", a détaillé le coach du FC St Cyr-Collonges. Et de concéder : "Ca va engendrer d’autres émotions".

Ses joueurs, il les "sent excités" : "Ils hâte d’être dimanche, on les sent motivés". 

Mais Clément Guillot a prévenu : "Ils devront être acteurs à l’instant T du match. Je leur ai dit de profiter aussi car ce genre de moment, ça n’arrive pas toutes les saisons. Mais il y a un match à jouer et on ne veut pas être spectateurs".

Cette "fête des voisins", comme l’a surnommée Corentin Tolisso, aura lieu dimanche à 21h. 

