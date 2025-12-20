L'actu de l'OL

OL-FC St Cyr, Lyon La Duchère, Hauts Lyonnais : où et quand suivre les matchs des quatre clubs du Rhône en Coupe de France ?

OL-FC St Cyr, Lyon La Duchère, Hauts Lyonnais : où et quand suivre les matchs des quatre clubs du Rhône en Coupe de France ?
OL-FC St Cyr, Lyon La Duchère, Hauts Lyonnais : où et quand suivre les matchs des quatre clubs du Rhône en Coupe de France ? - DR

Ce week-end, quatre clubs du Rhône sont en lice pour disputer les 32e de finale de la Coupe de France.

Forcément, une affiche fait beaucoup parler : le choc entre l’OL et le FC Saint-Cyr-Collonges (R1). La rencontre se jouera au Groupama Stadium ce dimanche à 21h et sera diffusée sur beIN Sports 1.

Mais deux autres matchs impliquent Lyon La Duchère (N3) et Hauts-Lyonnais. 

Les Duchèrois joueront le samedi 20 décembre à 18h à domicile face à Toulouse, un club de Ligue 1. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1 en multiplex, mais à suivre également en entier sur beIN Sports 2.

Dimanche à 17h30, le club de Hauts Lyonnais (N3) se déplaceront dans le Sud-Ouest pour affronter un autre club de N3, Bassin d’Arcachon. Le match sera à suivre en multiplex uniquement sur beIN Sports 1.

Tags :

Coupe de France

OL-FC Saint Cyr-Collonges au Mont d'Or

OL

Hauts Lyonnais

Lyon La Duchère

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.