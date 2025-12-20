OL-FC St Cyr, Lyon La Duchère, Hauts Lyonnais : où et quand suivre les matchs des quatre clubs du Rhône en Coupe de France ?

Forcément, une affiche fait beaucoup parler : le choc entre l’OL et le FC Saint-Cyr-Collonges (R1). La rencontre se jouera au Groupama Stadium ce dimanche à 21h et sera diffusée sur beIN Sports 1.

Mais deux autres matchs impliquent Lyon La Duchère (N3) et Hauts-Lyonnais.

Les Duchèrois joueront le samedi 20 décembre à 18h à domicile face à Toulouse, un club de Ligue 1. La rencontre sera diffusée sur beIN Sports 1 en multiplex, mais à suivre également en entier sur beIN Sports 2.

Dimanche à 17h30, le club de Hauts Lyonnais (N3) se déplaceront dans le Sud-Ouest pour affronter un autre club de N3, Bassin d’Arcachon. Le match sera à suivre en multiplex uniquement sur beIN Sports 1.