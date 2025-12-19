Autres clubs

"On n’a pas changé notre façon de fonctionner" : le FC St Cyr prêt à défier l’OL en Coupe de France

Le jour J approche pour les amateurs du FC St Cyr.

A deux jours d’affronter l’OL en 32e de finale de la Coupe de France, les joueurs de R1 essayent de garder leurs habitudes.

"On a encore pas mal de choses à voir et à travailler", a expliqué l’entraineur, Clément Guillot, en conférence de presse d’avant-match. "On n’a pas changé notre façon de fonctionner, on s’est entrainé mardi, mercredi", a-t-il poursuivi, précisant que la soirée de vendredi serait dédiée à la vidéo et à un nouvel entrainement.

"On reste dans notre bulle et notre préparation habituelle ça a fait notre force depuis le début de la compétition", a assuré l’entraineur, qui insiste : "Notre groupe est prêt".

