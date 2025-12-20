OL Lyonnes

"L’équipe est responsable de la performance" : l’OL Lyonnes veut finir l’année en beauté 

"L’équipe est responsable de la performance" : l’OL Lyonnes veut finir l’année en beauté - OL Lyonnes DR

Ultime occasion de remporter un match en 2025 ce samedi à 21h pour l’OL Lyonnes.

Dernière ligne droite pour les Lyonnaises avant de raccrocher les crampons pendant la trêve hivernale. Les joueuses de Jonatan Giraldez affronteront Fleury ce samedi à 21h au Groupama Stadium dans le cadre de la 11e journée de Première Ligue. 

Et comme à son habitude, l'entraineur espagnol fera de "plusieurs changements" : "Si nous faisons la comparaison avec les derniers matchs, nous avons joué il y a deux jours, et c'est important pour maintenir le niveau compétitif de toute l'équipe". Et le coach de poursuivre : "Différentes joueuses sont disponibles. Maintenant, je pense qu'en général, nous avons fait beaucoup de rotations. Il y aura beaucoup de changements aussi ce samedi".

Mais l'objectif restera le même pour les titulaires : "La chose la plus importante, c’est de jouer chaque match pour gagner. Les joueuses ne sont pas l'essentiel, c’est l’équipe qui compte. L’équipe est responsable de la performance ce samedi. L’objectif est de gagner, de faire un bon match, de mériter la victoire, puis ensuite de se projeter sur la suite", a conclu Jonatan Giraldez.

Leader du championnat, l’OL Lyonnes espère donc rester invaincue et prendre encore un peu plus le large sur son adversaire du jour.

Tags :

OL Lyonnes

Jonatan Giraldez

Première Ligue

