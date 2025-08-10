L'actu de l'OL

OL : Adam Karabec (Sparta Prague) en approche

OL : Adam Karabec (Sparta Prague) en approche

La filière de l'Est fonctionne à plein régime.

Après les recrutements de Pavel Sulc et Dominik Greif, et alors que celui de Jan Ziolkowski a capoté, l'OL va se faire prêter le joueur du Sparta Prague, Adam Karabec.

Selon l'Equipe, un accord a été trouvé avec le club pour que l'international espoir tchèque de 22 ans signe, avec une option d'achat de 3,5 millions d'euros.

Gaucher et mesurant 1m86, Adam Karabec sort d'une saison en prêt à Hambourg en Bundesliga 2 (31 matchs, 3 buts, 7 passes décisives). Capable d'évoluer comme numéro 10 ou comme ailier droit, il arrivera à Lyon dans la peau d'une doublure, à l'instar d'Afonso Moreira.

Le quotidien sportif précise que ce prêt ne remet pas en cause le recrutement d'un ailier droit titulaire, dont le nom se fait attendre.

Tags :

Adam Karabec

OL

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Venividivinci le 11/08/2025 à 09:52

Un joueur chèque et chic

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.