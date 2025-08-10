OL : Adam Karabec (Sparta Prague) en approche

Après les recrutements de Pavel Sulc et Dominik Greif, et alors que celui de Jan Ziolkowski a capoté, l'OL va se faire prêter le joueur du Sparta Prague, Adam Karabec.

Selon l'Equipe, un accord a été trouvé avec le club pour que l'international espoir tchèque de 22 ans signe, avec une option d'achat de 3,5 millions d'euros.

Gaucher et mesurant 1m86, Adam Karabec sort d'une saison en prêt à Hambourg en Bundesliga 2 (31 matchs, 3 buts, 7 passes décisives). Capable d'évoluer comme numéro 10 ou comme ailier droit, il arrivera à Lyon dans la peau d'une doublure, à l'instar d'Afonso Moreira.

Le quotidien sportif précise que ce prêt ne remet pas en cause le recrutement d'un ailier droit titulaire, dont le nom se fait attendre.