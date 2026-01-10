ASSE-OL : "La qualité sur le papier ne suffit pas"

Invaincues cette saison, les Lyonnaises se préparent à défier l’AS Saint-Étienne ce samedi à 14h30, au complexe sportif des Ollières. Après de nombreux changements, entre date, stade et interdiction de déplacement des supporters, les joueuses de Jonatan Giráldez devront rester pleinement concentrées pour espérer se qualifier pour les 8e de finale de la Coupe de France.

"Ce sera un match difficile, sur un terrain synthétique, et nous savons que le derby est toujours particulier. Nous avons déjà affronté Saint-Étienne en début de saison et ce fut un match compliqué. Elles avaient eu des occasions pour marquer et nous avions gagné avec seulement deux buts d’écart. Nous devons proposer un meilleur niveau de jeu. En Coupe, il n’y a qu’un match, nous devrons livrer une prestation parfaite pour gagner", a expliqué le coach lyonnais.

"Nous travaillons différentes situations de jeu, offensives et défensives, mais aussi l’aspect mental et la préparation aux tirs au but. Nous avons plusieurs matchs à élimination directe à venir, l’équipe doit apprendre à gérer tous les scénarios. Il est important de tirer les leçons de la saison passée pour progresser, même si le contexte et l’effectif ont changé", a-t-il poursuivi en faisant référence à l'élimination prématurée en seizième de finale de la Coupe de France face à Reims l'année dernière.

Consciente des enjeux, notamment face à un adversaire toujours redoutable dans un derby, Wendie Renard a également insisté sur la vigilance : "Il faudra être très attentives. Le terrain est synthétique, plus petit, avec beaucoup de densité. Il faudra être concentrées dès les premières minutes. La qualité sur le papier ne suffit pas, il faut la montrer sur le terrain. Nous sommes déterminées et nous ferons tout pour gagner ce match".

"Certaines ont vécu la déception de l’an passé. Nous n’avons pas envie de revivre cela. Nous avons à cœur de réaliser un grand match", a ajouté la capitaine lyonnaise.

Malgré un engouement médiatique moindre que chez le derby masculin, l’OL Lyonnes devra s’imposer face aux Stéphanoises pour poursuivre sa route vers un potentiel sacre en Coupe de France.