Avant que l’Olympique Lyonnais n'affronte Lille ce dimanche, un autre club du Rhône va tenter de faire vibrer tout un territoire. Ce samedi à 18h, Hauts Lyonnais s’attaque à un grand club de Ligue 1 en recevant le FC Lorient en 16e de finale de la Coupe de France.

Pour la formation dirigée par Ahmed Aït Ouarab, ce rendez-vous marque un tournant dans l’histoire du club. Jamais Hauts Lyonnais n’avait atteint un tel stade de la compétition. Après avoir réussi chaque tour, dont une qualification en Aquitaine face au FC Bassin d’Arcachon, le club de National 3 s’offre le droit de rêver face à une équipe de l’élite.

Face à Lorient, l’écart de divisions est évident, mais la magie de la Coupe ne se nourrit pas de statistiques. Certes, Hauts Lyonnais devra faire sans plusieurs éléments suspendus, mais les Merlus arriveront eux aussi diminués, avec plusieurs absences liées à la CAN. Un contexte qui laisse un peu d’espoir aux amateurs.

L’événement dépasse largement le cadre sportif. Depuis plusieurs jours, la Coupe de France anime les discussions dans tout le secteur. Supporters, bénévoles et habitants se mobilisent pour accompagner leur équipe dans ce moment unique. La rencontre se déroulera à l’Envol Stadium d’Andrézieux, devant plusieurs milliers de spectateurs, selon le Progrès. Des navettes ont été mises en place afin de permettre au plus grand nombre de vivre cette soirée historique.

Quoi qu’il arrive au coup de sifflet final, les joueurs de Hauts Lyonnais ont déjà marqué les esprits. Mais samedi, face à Lorient, ils tenteront surtout d’écrire la plus belle page de leur histoire.