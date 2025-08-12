L'OL signe un nouveau Tchèque ! Adam Karabec prêté par Prague (officiel)

Ce mardi soir, l'OL a officialisé l'arrivée du milieu offensif tchèque Adam Karabec, prêté pour la saison par le Sparta Prague. Il s'agit d'un prêt payant de 300 000 euros, assorti d'une option d'achat non obligatoire fixée à 3,5 millions auxquels se rajouteront 800 000 euros de bonus et un intéressement de 15% sur une éventuelle revente future du joueur.

A 22 ans, Adam Karabec est international espoir tchèque et sort d'une saison en prêt à Hambourg, qu'il a aidé à remonter en Bundesliga (31 matchs, 3 buts, 7 passes décisives).

Avec son grand gabarit (1m87), il est capable, comme son compatriote arrivé la semaine dernière Pavel Sulc, de jouer n°10 ou ailier.

"L’Olympique Lyonnais est heureux d’accueillir Adam Karabec, dont les qualités physiques et techniques viendront renforcer l’équipe pour soutenir pleinement ses ambitions en Ligue 1 et en Europa League", réagit le club dans un communiqué.