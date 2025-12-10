OL – Saint-Cyr : la billetterie a ouvert, un dispositif inédit mis en place

Pour cette rencontre, prévue le 21 décembre à 21h, l’anneau supérieur du Groupama Stadium sera fermé. L’OL a par ailleurs misé sur des places aux prix accessibles, à partir de 12 euros.

Surtout, le club a souhaité lancer un dispositif inédit : "Nous souhaitons faire de ce match une grande fête du football et célébrer l'esprit de la Coupe de France autour de valeurs communes comme la solidarité", a indiqué l’OL ce mercredi.

"À l'occasion de ce match, il vous sera possible d'offrir des places à la communauté, que vous décidiez d'assister à la rencontre ou non. À l'image des cafés suspendus qui permettent d'offrir des boissons chaudes dans les bars de notre ville de Lyon et ailleurs, nous vous proposons ainsi d’offrir des places qui seront ensuite redistribuées par la Fondation OL à nos associations partenaires", est-il écrit.

Si toutes les places ne trouvent pas preneurs sur ce match OL - Saint-Cyr, le club continuera de les distribuer sur les autres matchs de la saison.