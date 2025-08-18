Dominik Greif enfin à l'OL : l'arrivée d'un numéro 1 pas tout à fait indiscutable ?

Ce lundi soir, Dominik Greif s'est engagé avec le club lyonnais pour 4 saisons, jusqu'en 2029. Son transfert a coûté 4 millions d'euros à l'OL. Un chèque envoyé à Majorque, auxquels pourront s’ajouter 1,25 million d'euros de bonus ainsi qu’un intéressement de 15% sur une éventuelle plus-value future.

Dominik Greif, c'est avant tout un physique assez proche de celui de Lucas Perri. Du haut de ses 1m97, il fait exactement la même taille que le Brésilien. Et comme Perri, il est un adepte des parades réflexes.

Mais c'est surtout son jeu au pied qui a visiblement tapé dans l'oeil de Paulo Fonseca, qui avait immédiatement ciblé son profil suite au transfert de Lucas Perri à Leeds United. Un véritable pari car les statistiques de Dominik Greif ne sont pas très rassurantes.

Le Slovaque sort d'une saison en Liga, la première en tant que titulaire, durant laquelle il a disputé 32 matchs, pour 7 clean-sheets et 37 buts encaissés. Ce qui est "l’une des défenses les plus solides de la Liga" selon l'OL. A noter que son coach avait préféré le laisser sur le banc pour les deux confrontations contre Barcelone et pour le match contre le Real Madrid au Bernabeu.

Arrivé en Espagne en 2021 en provenance de Bratislava, il a été remplaçant durant trois ans, disputant 3 petits matchs de Liga et 11 de Coupe du Roi durant cette période, participant notamment à l'épopée majorquine jusqu'en finale de la Copa.

Malgré son âge avancé, il n'a que 5 sélections et n'a plus été appelé depuis 2020, la faute à sa disparition des radars lors de ses premières années à Majorque. La Slovaquie lui préférait le vétéran Martin Dubravka ou Marek Rodak, passé par Fulham.

Ce n'est donc pas un taulier indiscutable qui débarque à Lyon. Autant dire que Rémy Descamps, auteur d'une excellente performance sur sa ligne samedi à Lens, a des chances de jouer à fond la carte de la concurrence.