Auxerre-OL : Lyon impuissant face à la lanterne rouge (0-0)

Sur la pelouse icaunaise, Paulo Fonseca bricolait sans plusieurs cadres absents. Devant, Martin Satriano était chargé de se procurer des occasions.

Incapable de construire des offensives et très maladroit quand il fallait ressortir la balle, l'OL se mettait bêtement en danger. A la 13e minute, Rudy Matondo pensait ouvrir le score et faire chavirer l'Abbé Deschamps, une faute était toutefois sifflée pour sauver les Lyonnais.

Ce n'était que partie remise, puisque Moussa Niakhaté, au terme d'une intervention défensive désastreuse à la 23e minute, provoquait un penalty. Mais Lassine Sinayoko voyait sa tentative être détournée par Dominik Greif, impérial.

Le match n'était pas très dynamique. On plaint le public auxerrois, sous le froid et la pluie.

En seconde période, Afonso Moreira obligeait Donovan Léon à sortir une belle parade pour repousser sa tête au ras du poteau à la 49e minute. Et puis... plus rien.

A noter l'entrée en jeu d'Adil Hamdani, 16 ans, pour ses premiers pas avec Lyon.

Ce match nul est finalement un bon résultat au vu de la rencontre dominée par les Auxerrois, qui ont systématiquement buté sur Clinton Mata et Dominik Greif. Mais décrocher un nul (0-0) n'est franchement pas reluisant face au dernier de Ligue 1.

L'OL reprend son rythme effréné puisque jeudi, il faudra affronter les Israéliens du Maccabi Tel-Aviv, avant de retrouver la Ligue 1 et le Groupama Stadium dimanche soir face à Nantes.

AJ Auxerre-Olympique Lyonnais 0-0 (0-0)

Avertissements : Merah (20'), Tolisso (67') et Maitland-Niles (87') pour Lyon

Buts :