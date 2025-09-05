L’OL sur le podium de Ligue 1 à la fin de la saison ? Découvrez les prédictions (optimistes) d’Opta

Oui, selon la société d’analyse Opta qui a dévoilé son classement final prédictif. Si le PSG à 83,04% de chances de conserver son titre de champion de France, l’OL pourrait finir sur le podium. Selon Opta, les Lyonnais ont 25,34% de chances de terminer 2e et 19,64% de chances d’occuper la 3e place à la fin de la saison. A noter que la bataille pourrait être rude avec Lille et Monaco, si l’on se fie aux statistiques.
Difficile en revanche de remporter le titre. Lyon n’a que 5,66% de chances de devancer le PSG.
Peu de risques par ailleurs de finir dans le ventre mou du classement, à en croire ces données. L’OL n’aurait que 3,81% de chances de terminer 8e. Les hommes de Paulo Fonseca devraient aussi éviter le spectre de la relégation, toujours selon Opta. Ils ont 0% de chances de finir 17e et 0,2% de chances d’être derniers.
Je travaille dans les sciences des données et je peux vous assurer une chose, les prédictions sont des escroqueries et encore plus dans le domaine du sportSignaler Répondre
Pourvu que la marmotte ait le temps d'emballer assez de tablettes de chocolat .Signaler Répondre
Et dire que certains croient ces sociétés d’analyse . 😂
" Ils ont 0% de chances de finir 17e et 0,2% de chances d’être derniers."Signaler Répondre
Donc plus de chance d'être derniers que 17ème.
C'est n'importe quoi.