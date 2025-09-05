L’OL sur le podium de Ligue 1 à la fin de la saison ? Découvrez les prédictions (optimistes) d’Opta

Oui, selon la société d’analyse Opta qui a dévoilé son classement final prédictif. Si le PSG à 83,04% de chances de conserver son titre de champion de France, l’OL pourrait finir sur le podium. Selon Opta, les Lyonnais ont 25,34% de chances de terminer 2e et 19,64% de chances d’occuper la 3e place à la fin de la saison. A noter que la bataille pourrait être rude avec Lille et Monaco, si l’on se fie aux statistiques.

Difficile en revanche de remporter le titre. Lyon n’a que 5,66% de chances de devancer le PSG.

Peu de risques par ailleurs de finir dans le ventre mou du classement, à en croire ces données. L’OL n’aurait que 3,81% de chances de terminer 8e. Les hommes de Paulo Fonseca devraient aussi éviter le spectre de la relégation, toujours selon Opta. Ils ont 0% de chances de finir 17e et 0,2% de chances d’être derniers.