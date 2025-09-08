OL : Mathieu Patouillet transféré à Al-Hilal pour 342 000 euros (officiel)

Le club a annoncé ce lundi soir le transfert de son gardien de but. Mathieu Patouillet s’est engagé avec le club saoudien d’Al-Hilal pour un montant de 342 000 euros, assorti d’un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.

A 21 ans, Mathieu Patouillet quitte son club formateur, où il ne s’est jamais franchement imposé. Après deux prêts réussis en National sous les couleurs de Sochaux, le gardien de but a exprimé le souhait de bénéficier de davantage de temps de jeu.

Mais Paulo Fonseca ne semblait pas disposer à lui en offrir, et le portier refusait de prolonger son contrat. Une situation compliquée qui trouve une issue positive pour tout le monde.