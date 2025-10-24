Paris FC – OL : les supporters lyonnais interdits de déplacement à Jean-Bouin

Un arrêté préfectoral a été publié pour interdire le déplacement des supporters lyonnais au stade Jean-Bouin pour ce match de championnat.

Entre 700 et 900 supporters lyonnais étaient susceptibles d’être présents dans le parcage visiteurs dont 300 à 500 ultras classés à risques, précisent les autorités, qui craignent des débordements.

"Il est établi que plusieurs groupes de supporters ultras classés à risque du PSG sont susceptibles de se rendre aux abords du stade Jean-Bouin, voire de pénétrer dans l’enceinte sportive et de se confronter à leurs homologues lyonnais", peut-on lire dans l’arrêté.

La Préfecture de Paris rappelle également les incidents qui ont déjà eu lieu par le passé, notamment les violents affrontements entre supporters lyonnais et parisiens lors d’un match de Coupe de France entre l’OL et le Paris FC en décembre 2021 à Charléty.

Avec cet arrêté, les services de l’Etat espèrent ainsi éviter tout débordement. Ce mercredi, il sera interdit "à toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l’Olympique lyonnais ou se comportant comme tel d’accéder au stade Jean-Bouin et de circuler ou stationner sur la voie publique sur le territoire de la Ville de Paris et de la commune de Boulogne-Billancourt dans un périmètre délimité".