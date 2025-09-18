OL : le nouveau maillot third inspiré du skateboard lyonnais dévoilé

Conçu en collaboration avec Wallstreet, skateshop emblématique de Lyon, il rend hommage à la culture skate et à la place Louis Pradel, haut lieu des riders. "Le nouveau maillot Third de l’Olympique Lyonnais puise son inspiration dans une autre facette emblématique de la culture lyonnaise : le skateboard", précise le club.

La place Louis Pradel, surnommée "Hôtel de Ville" par les skateurs, a servi de fil conducteur au design. "Son motif reprend les lignes graphiques des marches de la place, tandis que la couleur principale évoque les dalles qui la composent. Les détails fluo viennent quant à eux injecter une touche contemporaine et lifestyle", souligne l’Olympique Lyonnais.

L'OL précise que le maillot arbore "un col polo élégant, une signature à l’intérieur du col 'HDV' en référence à 'hôtel de ville', et une construction premium mêlant style et performance."

Ce maillot sera porté pour la première fois par les joueurs lors de la rencontre OL–Angers SCO, ce vendredi 19 septembre au Groupama Stadium. Sa commercialisation est annoncée pour ce 18 septembre sur adidas.fr, dans la boutique officielle de l’OL et chez une sélection de distributeurs.