Ligue des Champions : OL Lyonnes affrontera Wolfsburg ou la Juventus Turin en quarts de finale

Le tirage au sort de la Ligue des champions féminine s’est déroulé ce jeudi au lendemain de la dernière journée de phase de ligue.

OL Lyonnes étant déjà qualifié pour les quarts de finale, il faudra attendre l’issue des matchs de barrage pour connaitre définitivement l’adversaire des Lyonnaises.

Mais le tirage au sort a livré son verdict. OL Lyonnes affrontera soit les Allemandes de Wolfsburg soit les Italiennes de la Juventus de Turin, seule équipe à avoir réellement accroché les joueuses de Jonatan Giraldez lors des matchs de poule. 

Les play-offs auront lieu les 11/12 et 18/19 février. Ce n’est donc qu’en février que les Fenottes connaitront leur prochaine adversaire. 

Les quarts de finale sont programmés les 24/25 mars et 1e/2 avril.

