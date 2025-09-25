Utrecht-OL : les Lyonnais débutent leur aventure européenne 

Ça y est, la Ligue Europa est de retour et l’OL s’apprête à disputer son premier match ce jeudi soir à 21h face à Utrecht. Une rencontre déjà capitale pour les hommes de Paulo Fonseca, annoncés parmi les favoris de la compétition par Opta. Après la désillusion en quart de finale face à Manchester United lors de la précédente édition, les Lyonnais auront à cœur de remettre les pendules à l’heure et de démarrer leur campagne européenne correctement.

Pour cette entrée en lice, l’OL retrouvera un adversaire inédit, le FC Utrecht. Les Néerlandais connaissent un début de saison mitigé avec trois défaites en cinq journées de championnat, qui les placent actuellement à la 8e place de l’Eredivisie. Un contexte qui peut offrir un léger avantage aux Gones, même si les joueurs savent qu’il ne faudra surtout pas sous-estimer leur adversaire.

Côté lyonnais, il faudra faire face à une absence importante, celle de Corentin Tolisso. Le capitaine de l’OL purgera sa suspension après son carton rouge reçu face aux Red Devils en avril dernier.