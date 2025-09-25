L'actu de l'OL

Utrecht-OL : les Lyonnais débutent leur aventure européenne 

Utrecht-OL : les Lyonnais débutent leur aventure européenne 
Utrecht-OL : les Lyonnais débutent leur aventure européenne - OL DR

La Ligue Europa est de retour et l’OL affronte Utrecht dans le cadre de la première journée de phase de ligue.

Ça y est, la Ligue Europa est de retour et l’OL s’apprête à disputer son premier match ce jeudi soir à 21h face à Utrecht. Une rencontre déjà capitale pour les hommes de Paulo Fonseca, annoncés parmi les favoris de la compétition par Opta. Après la désillusion en quart de finale face à Manchester United lors de la précédente édition, les Lyonnais auront à cœur de remettre les pendules à l’heure et de démarrer leur campagne européenne correctement.

Pour cette entrée en lice, l’OL retrouvera un adversaire inédit, le FC Utrecht. Les Néerlandais connaissent un début de saison mitigé avec trois défaites en cinq journées de championnat, qui les placent actuellement à la 8e place de l’Eredivisie. Un contexte qui peut offrir un léger avantage aux Gones, même si les joueurs savent qu’il ne faudra surtout pas sous-estimer leur adversaire.

Côté lyonnais, il faudra faire face à une absence importante, celle de Corentin Tolisso. Le capitaine de l’OL purgera sa suspension après son carton rouge reçu face aux Red Devils en avril dernier.

Tags :

Utrecht-OL

Ligue Europa

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.