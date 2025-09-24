L'actu de l'OL

L’OL parmi les favoris de la Ligue Europa selon Opta

L’OL parmi les favoris de la Ligue Europa selon Opta
L’OL parmi les favoris de la Ligue Europa selon Opta - DR

Alors que les Lyonnais feront leur entrée en lice ce jeudi en Ligue Europa, le site spécialisé Opta a dévoilé ses prévisions pour cette nouvelle saison.

A en croire ces analyses, Lyon a 11,4% de chances de remporter la phase de ligue "en raison en partie d’avoir le tirage le plus facile".

Concernant la phase à élimination direction, Opta estime à 51,6% les chances d’une qualification en quart de finale. Ce chiffre tombe à 28,6% pour une qualification en demi-finale.

Les hommes de Paulo Fonseca font tout de même partie des favoris, avec 14,4% de chances de parvenir en finale et 6,7% de chances de remporter la Ligue Europa.

Le favori, cette année, c’est Aston Villa. Les Anglais ont 23,3% de remporter la finale cette saison.

Tags :

Opta

Ligue Europa

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.