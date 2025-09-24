L’OL parmi les favoris de la Ligue Europa selon Opta

A en croire ces analyses, Lyon a 11,4% de chances de remporter la phase de ligue "en raison en partie d’avoir le tirage le plus facile".

Concernant la phase à élimination direction, Opta estime à 51,6% les chances d’une qualification en quart de finale. Ce chiffre tombe à 28,6% pour une qualification en demi-finale.

Les hommes de Paulo Fonseca font tout de même partie des favoris, avec 14,4% de chances de parvenir en finale et 6,7% de chances de remporter la Ligue Europa.

Le favori, cette année, c’est Aston Villa. Les Anglais ont 23,3% de remporter la finale cette saison.