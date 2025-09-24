Supporters

Drapeau algérien arraché lors d’OL-Angers : deux supporters lyonnais identifiés et interdits de stade

Drapeau algérien arraché lors d’OL-Angers : deux supporters lyonnais identifiés et interdits de stade
Drapeau algérien arraché lors d’OL-Angers : deux supporters lyonnais identifiés et interdits de stade - Photo d'illustration Lyon Foot

Deux supporters de l’OL ont été identifiés quelques jours après avoir arraché un drapeau algérien des mains d’un adolescent, lors du match Lyon-Angers.

Les faits s’étaient déroulés vendredi dernier. Un jeune mineur avait sorti un drapeau algérien pour rendre hommage à Rachid Ghezzal.

Mais deux supporters du bloc sud ont alors volé le drapeau : "Deux personnes sont venues me voir et me l’ont arraché des mains (le drapeau ndlr). J’ai essayé de le retenir mais elles sont parties avec. En me disant que je n’avais rien à faire ici, qu’on est en France, à Lyon, et que j’allais avoir des problèmes", avait déclaré l’adolescent au Progrès. 

Ces deux supporters ont donc été identifiés grâce à la vidéosurveillance. Le club indique ce mercredi avoir sanctionné les deux individus. L’OL a prononcé une interdiction commerciale d’accès au stade de 18 mois, le maximum légal, précise RMC Sports. 

Une plainte a également été déposée dans cette affaire.

Tags :

interdiction de stade

OL-Angers

drapeau algérien

1 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.