Drapeau algérien arraché lors d’OL-Angers : deux supporters lyonnais identifiés et interdits de stade

Les faits s’étaient déroulés vendredi dernier. Un jeune mineur avait sorti un drapeau algérien pour rendre hommage à Rachid Ghezzal.

Mais deux supporters du bloc sud ont alors volé le drapeau : "Deux personnes sont venues me voir et me l’ont arraché des mains (le drapeau ndlr). J’ai essayé de le retenir mais elles sont parties avec. En me disant que je n’avais rien à faire ici, qu’on est en France, à Lyon, et que j’allais avoir des problèmes", avait déclaré l’adolescent au Progrès.

Ces deux supporters ont donc été identifiés grâce à la vidéosurveillance. Le club indique ce mercredi avoir sanctionné les deux individus. L’OL a prononcé une interdiction commerciale d’accès au stade de 18 mois, le maximum légal, précise RMC Sports.

Une plainte a également été déposée dans cette affaire.