OL : décès soudain de Nicolas Quinault, préparateur physique de la réserve

La nouvelle a été annoncée mardi soir par l’Olympique lyonnais.

Dans un communiqué, le club a fait part de la disparition soudaine de Nicolas Quinault, préparateur athlétique de la réserve lyonnaise. Il était âgé de 37 ans. "C’est avec une très grande tristesse que l’Olympique Lyonnais a appris la disparition soudaine de Nicolas Quinault, préparateur athlétique du groupe Pro 2, présent depuis plus de 20 ans au club", indique l’OL, sans préciser les circonstances du décès.

Figure discrète, mais bien connue du centre d’entraînement de Décines, Nicolas Quinault faisait partie du staff chargé de la préparation physique de la réserve, aux côtés notamment de Gueïda Fofana et Pierre Chavrondier. Au fil de ses années au club, il avait également travaillé avec le groupe professionnel ainsi qu’avec la section féminine.

Sa disparition laisse un vide au sein du centre de formation lyonnais, à l’heure où les joueurs de la réserve s’apprêtent à reprendre l’entraînement. L’Olympique lyonnais conclut en adressant "ses plus sincères condoléances à sa famille et ses proches."

