OL-Toulouse : encore un clean sheet ?

Si les Lyonnais n’ont pas eu beaucoup de temps pour préparer ce nouveau match de championnat, l’objectif sera d’enchainer une nouvelle victoire avant la trêve internationale.

Il faudra donc confirmer la bonne dynamique du moment face à des Toulousains qui n’ont plus gagné depuis fin août.

"Ils ont très bien commencé la saison. Ils ont de jeunes joueurs avec beaucoup de qualité, mais c’est aussi une équipe qui presse haut. Peut-être un jeu un peu plus ouvert que lors du dernier match contre Angers. Toulouse est une équipe qui essaye de jouer, qui essaye de presser haut", analysait Paulo Fonseca samedi en conférence de presse d'avant-match.

A force d'enchaîner les clean sheets, l’idée pour les Lyonnais sera de garder une nouvelle fois leurs cages inviolées Un sacré défi face à une équipe qui a déjà inscrit 9 buts en six matchs, dont trois face au PSG.

En attaque, les hommes de Paulo Fonseca seraient bien inspirés d’empiler quelques buts face à l’une des défenses les plus faibles du championnat, après avoir souvent gagné par un but d’écart.

Et les regards seront tournés vers Malick Fofana, auteur d'un début de saison assez timide après un été mouvementé. "J’attends plus de Malick, a reconnu Paulo Fonseca. Je pense qu’il peut faire davantage. Il en a la capacité, et il sait que j’attends plus de lui. Il peut être un joueur différent. Il a de bons moments, mais pour moi, la constance est très importante. Un joueur comme Malick doit être constant : il ne peut pas faire un bon match puis un match moyen. Il peut et doit faire plus".

Gagner, marquer et ne pas prendre de but, ce serait idéal pour aborder la trêve internationale gonflés à bloc. Même si, toutes les équipes vous le diront, l’important, c’est les trois points.