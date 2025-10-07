"Faire un match parfait pour avoir une chance de gagner" : OL Lyonnes entame sa campagne en Ligue des Champions à Arsenal

Elles se déplacent à Meadow Park pour affronter Arsenal, dans le cadre de la première journée de phase de ligue. Un véritable choc pour ce début de compétition européenne, alors que les Fenottes retrouvent les tenantes du titre, qui les avaient éliminées la saison dernière en quart de finale. "Je ne veux pas parler du passé car je n’étais pas là", a commenté Jonatan Giraldez en conférence de presse d’avant-match. Mais l’entraineur lyonnais, arrivé cet été, le concède : "Pour la préparation mentale, c’est important de rappeler cette élimination".

"Affronter Arsenal est une source de motivation", a complété Ingrid Engen, également arrivée lors du mercato estival. "On s’est bien entrainée et on va tout faire pour montrer notre meilleur visage", a affirmé la Norvégienne.

Et "pour avoir une chance de gagner", il faudra "réaliser un match parfait", a prévenu Jonatan Giraldez, qui s’attend à un match difficile, qui "se jouera sur des détails, en attaque ou en défense".

Si coach et joueuses s'accordent à dire que cette nouvelle formule de Ligue des champions féminine est "excitante", il ne faudra pas rater l'entame de la compétition. Seuls les quatre premières équipes de la phase de ligue se qualifieront directement pour les quarts de finale.