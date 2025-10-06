L'actu de l'OL

OL : mais quel est donc ce "bouton magique" qui met l’ambiance au Groupama Stadium ? 

Depuis la diffusion sur Ligue 1+ des coulisses du Groupama Stadium, l’OL est devenu la risée des autres supporters sur les réseaux sociaux.

Les journalistes de la plateforme de diffusion, qui ont pris l’antenne avant le match Lyon-Toulouse, ont fait mention d’un "bouton magique". On l’actionne, et le traditionnel Ahou résonne. 

Face aux réactions suscitées sur les réseaux sociaux, qui se moquent du manque d’ambiance dans le stade, le journaliste de Ligue 1+ a tenu à apporter une précision ce lundi. Ce bouton n’est activé que lors des visites du Groupama Stadium qui se déroulent quand l’enceinte est vide, pour "permettre aux visiteurs de sentir l’atmosphère". Et le son n’est projeté que dans le couloir menant au terrain.

Notre journaliste présente sur place lors de la rencontre Lyon-Toulouse le confirme : aucun Ahou n’a résonné dans le stade à moitié vide avant le début du match. 
Cette rencontre qui a d’ailleurs signé le record d’affluence du week-end avec 51 414 spectateurs.

Tags :

Groupama Stadium

ambiance

Ligue 1+

bouton

Ahou

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
‎ Libriste‎ ‎ le 06/10/2025 à 17:43

C'est une supercherie ce club, tout comme Caroline Garcia, notre ex 444eme mondiale, dont LM ne parle plus, qui à terminé sa saison après une ultime piteuse défaite, à la 200000eme place mondiale...

Signaler Répondre

