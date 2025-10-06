OL : mais quel est donc ce "bouton magique" qui met l’ambiance au Groupama Stadium ? 

Les journalistes de la plateforme de diffusion, qui ont pris l’antenne avant le match Lyon-Toulouse, ont fait mention d’un "bouton magique". On l’actionne, et le traditionnel Ahou résonne.

Face aux réactions suscitées sur les réseaux sociaux, qui se moquent du manque d’ambiance dans le stade, le journaliste de Ligue 1+ a tenu à apporter une précision ce lundi. Ce bouton n’est activé que lors des visites du Groupama Stadium qui se déroulent quand l’enceinte est vide, pour "permettre aux visiteurs de sentir l’atmosphère". Et le son n’est projeté que dans le couloir menant au terrain.

Notre journaliste présente sur place lors de la rencontre Lyon-Toulouse le confirme : aucun Ahou n’a résonné dans le stade à moitié vide avant le début du match.

Cette rencontre qui a d’ailleurs signé le record d’affluence du week-end avec 51 414 spectateurs.