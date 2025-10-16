L'OL a trouvé son joker en défense : Hans Hateboer (Rennes) en approche

Et comme celui de Warmed Omari a été un grand succès l'année dernière (pas du tout), le club entend récidiver.

Selon L'Equipe, l'OL va obtenir le prêt gratuit de Hans Hateboer. Le défenseur néerlandais sera un joker, et pourra donc arriver à Lyon immédiatement, puisque la règle permet aux clubs d'un même pays de faire une transaction supplémentaire en dehors des périodes de mercato.

L'OL s'est engagé à prendre en charge le salaire de Hans Hateboer, 31 ans et international batave.

Sous contrat à Rennes jusqu'à l'été prochain, il était totalement mis sur la touche par son coach Habib Beye et n'avait disputé que 21 minutes depuis le début de la saison.

Son niveau de jeu catastrophique laisse pantois les supporters lyonnais, qui n'ont franchement pas hâte que la Coupe d'Afrique des Nations débute puisqu'elle privera l'OL de Clinton Mata et Moussa Niakhaté. Pendant de longues semaines, Paulo Fonseca va probablement aligner une charnière centrale Hans Hateboer/Ruben Kluivert... La France a peur.