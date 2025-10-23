OL–Bâle : "Nous devrons faire un gros match défensivement"

Le goût de la victoire semble avoir quitté l’OL ces derniers temps. Autant dire qu’il faudra rapidement la retrouver, et cela dès jeudi face à Bâle. Les joueurs de Paulo Fonseca affronteront les Suisses pour la troisième journée de Ligue Europa au Groupama Stadium.

“Nous savons que ce match va être difficile et qu’il est important. Bâle est une très bonne équipe. Ils ont de bonnes idées offensives, ils sont très forts en transitions, avec beaucoup de vitesse”, a déclaré le coach en conférence de presse. Sûrement conscient de la malédiction des anciens Lyonnais buteurs contre le club, Paulo Fonseca a précisé : “Ils ont également Shaqiri, qui est un joueur très différent, très influent et qui continue d’être décisif. Si nous voulons gagner, nous devrons faire un gros match défensivement”.

L’actuel meilleur buteur de l’OL devra redoubler d’efforts pour battre une équipe en très grande forme : “Demain, je pense que ce sera un match difficile face à une équipe qui est sur trois victoires de suite. Nous devons nous focaliser sur notre match, d’autant plus qu’on joue à domicile dans une très belle atmosphère avec nos supporters qui seront derrière nous”, a déclaré Pavel Sulc.

Avant d’affronter Strasbourg ce dimanche, les Lyonnais devront assurer face à Bâle, surtout s’ils ne veulent pas tomber dans une spirale négative à l’approche de rencontres très importantes.