Rachid Ghezzal (OL) privé de Ligue Europa jusqu’en janvier

Coup dur à l’OL qui va devoir se passer de Rachid Ghezzal en Ligue Europa. Le milieu offensif arrivé le 5 septembre entre Rhône et Saône n'est plus qualifié pour participer à la compétition européenne jusqu’à fin janvier.

“Rachid a fait du bon travail pendant ces deux semaines. Il a progressé physiquement, mais je ne suis pas la personne qui peut parler de cette situation, on ne pourra pas l’utiliser jusqu’à fin janvier”, a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant match.

Un “rappel d’un point de règlement” par l’UEFA empêchera donc Paulo Fonseca de compter sur son milieu offensif durant toute la phase de groupe. Malgré son entrée en jeu face à l’Utrecht, Rachid Ghezzal n’est donc plus qualifié en Ligue Europa.