Rachid Ghezzal (OL) privé de Ligue Europa jusqu’en janvier

Rachid Ghezzal ne pourra pas jouer en Ligue Europa…jusqu’en janvier !

Coup dur à l’OL qui va devoir se passer de Rachid Ghezzal en Ligue Europa. Le milieu offensif arrivé le 5 septembre entre Rhône et Saône n'est plus qualifié pour participer à la compétition européenne jusqu’à fin janvier.

“Rachid a fait du bon travail pendant ces deux semaines. Il a progressé physiquement, mais je ne suis pas la personne qui peut parler de cette situation, on ne pourra pas l’utiliser jusqu’à fin janvier”, a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant match.

Un “rappel d’un point de règlement” par l’UEFA empêchera donc Paulo Fonseca de compter sur son milieu offensif durant toute la phase de groupe. Malgré son entrée en jeu face à l’Utrecht, Rachid Ghezzal n’est donc plus qualifié en Ligue Europa.

avatar
C est pourtant simple le 22/10/2025 à 16:40
Ben merci ! a écrit le 22/10/2025 à 15h41

Super nouvelle , je n ai rien compris
et vous ?

Il ne peut plus jouer jusqua janvier c est parce que .
Il avait fait son entrée face a Utrecht et c est donc pour cela .
De: Jean Michel Amoitié ( nouveau correspondant sportif)

avatar
Ben merci ! le 22/10/2025 à 15:41

Super nouvelle , je n ai rien compris
et vous ?

