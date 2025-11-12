Le but de Kvaratskhelia contre l'OL aurait dû être refusé : "une zone grise" selon la Direction de l’Arbitrage

L’action ayant mené au but de Khvitcha Kvaratskhelia a été étudiée : "A la 33e minute, le joueur lyonnais n°6 tente de conserver le ballon à environ 25 mètres de son but quand le joueur parisien n°17, intervenant par derrière, parvient à dévier le ballon à l'aide du bout de son pied droit vers son partenaire n°7. Ce dernier récupère le ballon et marque le but pour son équipe. L'arbitre considère que le geste du joueur parisien n°17 n'est pas fautif et valide le but. L’arbitre vidéo analyse la nature de l'intervention du joueur parisien lors de la récupération du ballon et conclut à une absence 'd'erreur manifeste' dans la décision de l'arbitre", peut-on lire dans le premier rapport.

Après analyse de la vidéo, la direction de l’arbitrage souligne une "situation plutôt complexe dans la mesure où elle présente différents critères d'interprétation relevant d'une zone grise".

Mais la conclusion finale laissera les supporters avec un goût amer : le but aurait dû être refusé. "Considérant le contact de la jambe droite du joueur parisien sur l'arrière de la jambe d'appui du joueur lyonnais très légèrement antérieur à la déviation du ballon, ce contact pouvant expliquer la chute du joueur lyonnais, la décision technique priorisée par la Direction de l’Arbitrage est l'annulation du but et la reprise du jeu par un coup franc direct en faveur de l'équipe lyonnaise".

A noter que la main non sifflée d'Illia Zabarny dans la surface à la 28e minute a également été étudiée par la direction de l’arbitrage qui est allé dans le sens de Benoit Bastien. Il n’y avait pas penalty sur cette action, ont considéré les experts.