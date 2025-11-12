Autour du club

Vers un rapprochement entre l’OL et l’ASVEL ? "Tout est possible", avance Tony Parker

L’OL et l’ASVEL vont-ils se rapprocher ?

Alors que les deux clubs avaient connu un net rapprochement à l’époque de Jean-Michel Aulas, le nom de Tony Parker ayant même circuler pour prendre la présidence de l’OL il y a quelques années, voilà que le dossier revient sur le devant de la scène.

Car l’ASVEL espère intégrer la NBA Europe, dont le projet est dans les tuyaux. Une liste de douze clubs permanents a été dévoilée et le club de basket villeurbannais en fait partie.

Dans la mesure où la NBA n’a ciblé quasiment que des clubs omnisports et que la marque américaine espère bien voir le PSG créer une équipe de basket, la question d’un rapprochement entre l’ASVEL et l’OL va revenir avec insistance.

"Tout est possible" a même indiqué Tony Parker au Progrès. "Nous nous parlons régulièrement avec Michele Kang", a poursuivi le président de l’ASVEL. 

Ce projet prendrait tout son sens puisque la LDLC Arena accueillerait les matchs de NBA à quelques pas seulement du Groupama Stadium.

