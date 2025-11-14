Autour du club

John Textor écarte des administrateurs trop proches de l’OL chez Eagle - Lyon Foot

Le divorce semble bel et bien consommé.

John Textor, l’ancien président de l'OL, a nommé ce vendredi quatre nouveaux administrateurs au conseil d'administration d'Eagle Football Holdings.

Les administrateurs jugés trop proches de l’OL ont été écartés. Selon l’Equipe, c’est le cas de Michele Kang et Jean-Pierre Conte, les actionnaires originels d'Eagle Football Holdings Limited, d’Alexander Bafer et David Horin, administrateurs de la structure financière chapeautant l'Olympique Lyonnais. 

Ils ont été remplacés ce vendredi par Jordan Fiksenbaum, Kevin Weston, René Eichenberger et Shahrad Tehranchi. Quatre personnes soigneusement choisies par John Textor en personne.

Concrètement, cela ne change rien au sein même de l’organisation de l’OL. Michèle Kang reste bel et bien présidente du club. 

