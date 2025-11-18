Anciens de l'OL

75ème anniversaire : les joueurs d’OL Légendes affronteront les légendes d’un club italien

75ème anniversaire : les joueurs d’OL Légendes affronteront les légendes d’un club italien
75ème anniversaire : les joueurs d’OL Légende affronteront les légendes d’un club italien - Lyon Foot

On connait l’équipe qui affrontera les joueurs d’OL Légendes à l’occasion du 75e anniversaire de l’Olympique lyonnais.

L’affiche a été dévoilée. Les joueurs d’OL Légendes affronteront les Légendes de Parme le dimanche 30 novembre, au Groupama OL Training Center, en marge du match Lyon-Nantes.

Les supporters pourront retrouver les grands noms qui ont marqué l’histoire de l’OL. Cris, Maxime Gonalons, Anthony Réveillère, Samuel Umtiti, Milan Bisevac, Pierre Laigle ou encore Sidney Govou fouleront la pelouse du centre d’entrainement pour leur tout premier match international.

Réservée aux abonnés et membres MyOL, la billetterie pour assister au match des Légendes, programmé à 16h au GOLTC, est disponible sur le site ol.fr.

Pour rappel, de nombreuses animations seront organisées autour du match de Ligue 1 OL / FC Nantes.

Tags :

OL Légendes

OL-Nantes

Parme

OL

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
piquionne le 19/11/2025 à 06:43

piquionne ? sérieux ? vous aviez pas mieux ?

Signaler Répondre
avatar
Lisandro le 18/11/2025 à 18:18

Légendes un grand mot pour certain..

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.