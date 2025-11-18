75ème anniversaire : les joueurs d’OL Légendes affronteront les légendes d’un club italien

L’affiche a été dévoilée. Les joueurs d’OL Légendes affronteront les Légendes de Parme le dimanche 30 novembre, au Groupama OL Training Center, en marge du match Lyon-Nantes.

Les supporters pourront retrouver les grands noms qui ont marqué l’histoire de l’OL. Cris, Maxime Gonalons, Anthony Réveillère, Samuel Umtiti, Milan Bisevac, Pierre Laigle ou encore Sidney Govou fouleront la pelouse du centre d’entrainement pour leur tout premier match international.

Réservée aux abonnés et membres MyOL, la billetterie pour assister au match des Légendes, programmé à 16h au GOLTC, est disponible sur le site ol.fr.

Pour rappel, de nombreuses animations seront organisées autour du match de Ligue 1 OL / FC Nantes.