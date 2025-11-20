Propos sur l’arbitrage après OL-PSG : Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean convoqués en commission de discipline

Jorge Maciel et Matthieu Louis-Jean seront convoqués devant la commission de discipline. Le rendez-vous est fixé le 26 novembre prochain, à 18h. Il est reproché aux deux hommes des critiques un peu trop vives formulées à l’encontre des arbitres après le match OL-PSG, entaché par des erreurs.

L’entraineur adjoint de l’OL, qui occupe le banc pendant la suspension de Paulo Fonseca, pourrait être sanctionné pour avoir dénoncé "un scandale" à l’issue de la rencontre au micro de Ligue 1+ : "La meilleure équipe d’Europe n’a pas besoin de jouer à 16, je compte la VAR aussi. Ce n’était pas la prestation parfaite de notre part, mais ces décisions impactent la rencontre. Le deuxième but du PSG est un scandale. L’action de Nico (Tagliafico, ndlr), avant la mi-temps, c’est penalty et carton rouge."

S’il venait à être suspendu, Jorge Maciel raterait la réception de Nantes alors même que Paulo Fonseca purgera son dernier match de suspension.

Mais l’adjoint portugais ne sera pas le seul à comparaitre mercredi prochain devant la commission de discipline. Matthieu Louis-Jean sera également auditionné pour des propos tenus en zone mixte : "l'arbitrage de monsieur Bastien a été une catastrophe." Le dirigeant lyonnais avait rapidement embrayé : "Sur la main de Zabarnyi, c'est clair. Sur Tanner Tessmann, il touche le genou, c'est flagrant. A un moment donné, je ne sais pas ce qu'il faut faire, on a tout essayé ! Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un arbitrage correct tous les week-ends en Ligue 1 ?".

Alors qu'une grande réunion sur l'arbitrage se prépare le 1e décembre prochain, la commission de discipline prendra-t-elle la décision de rajouter de l'huile sur le feu en sanctionnant les deux officiels lyonnais ?