Blessures, suspensions… l’OL en pénurie totale avant Auxerre

Plusieurs joueurs ne seront pas dans le groupe de Paulo Fonseca ce dimanche pour le déplacement à Auxerre.

Mis à part les blessés de longue durée avec Malick Fofana et Ernest Nuamah, certains Lyonnais se sont également blessés durant la pause, notamment Ruben Kluivert. Un pépin à la cheville contracté durant la trêve empêchera le Néerlandais de jouer en championnat ce week-end, l’attaquant qui avait réalisé une prestation honnête face au PSG, loupera sûrement aussi le déplacement en Ligue Europa jeudi prochain. De son côté, Rachid Ghezzal a un problème musculaire aux ischios, l’empêchant également de jouer ce dimanche.

Côté suspendus, Hans Hateboer purge sa suspension obtenue pour un carton rouge face à Brest. Tyler Morton va purger la révocation d'un sursis à cause d’un carton jaune récupéré contre le PSG. Nicolas Tagliafico s’est aussi ajouté à la liste des suspendus après son rouge face au PSG.

Enfin, Ainsley Maitland-Niles était malade et incapable de participer à l’entraînement ce vendredi matin. Si Orel Mangala est partiellement de retour aux séances de Paulo Fonseca, il ne sera pas encore prêt pour la 13e journée de championnat.

Une chose est sûre, ce sera “facile de faire l’équipe car nous n’avons pas beaucoup de solutions, surtout défensivement”, a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant-match. Un match qui s’annonce déjà très compliqué pour les Lyonnais, qui devront sûrement compter sur le renfort des jeunes de l’académie.