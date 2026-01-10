ASSE-OL Lyonnes : les Fenottes étrillent les Vertes (0-6)

Ce samedi après-midi, comme à son habitude, OL Lyonnes a facilement battu l'ASSE à Saint-Etienne (0-6), se qualifiant pour les 8e de finale de la Coupe de France.

Malgré l'interdiction de déplacement des supporters lyonnais, les Fenottes ont tenu leur rang. Dès la 12e minute, Tabitha Chawinga profitait d'un beau travail de Kadidiatou Diani pour ouvrir le score (0-1).

De quoi inspirer Ada Hegerberg, qui marquait un but de renard des surfaces à la 20 minute, reprenant une frappe de Melchie Dumornay mal repoussée par la gardienne ligérienne (0-2).

Comme souvent avec Lyon, le déluge de buts arrivait en fin de rencontre. A la 73e minute, Wendie Renard creusait un peu plus l'écart d'une tête sur corner (0-3). Puis Tabitha Chawinga inscrivait un doublé à la 80e (0-4). Enfin, Kadidiatou Diani n'avait besoin que de deux dix minutes pour s'offrir à son tour un doublé (0-6).

Avec cette belle victoire, OL Lyonnes ravit toute une ville et conforte sa place de leader incontesté du foot féminin français.

Place à la réception de Lens ce mercredi, cette fois en championnat.