La cérémonie a eu lieu en présence, notamment, de l'ancien attaquant portugais du PSG Pedro Miguel Pauleta, mais aussi l’ancien joueur de l’OL, Frédéric Piquionne.

Ce tirage au sort, qui marque l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, a été suivi avec attention par plusieurs clubs du Rhône puisque Lyon La Duchère, le FC St Cyr Collonges au Mont d’Or et Hauts Lyonnais se sont qualifiés ce week-end.

Et les joueurs du FC St Cyr Collonges au Mont d’Or ont peut-être obtenu le tirage rêvé puisqu’ils vont affronter… les joueurs de l’OL. Un joli derby en perspective.

🏆 𝐂𝐎𝐔𝐏𝐄 𝐃𝐄 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄



Le tirage est tombé : nous affronterons le FC Saint-Cyr/Collonges au Mont d’Or pour les 32es de finale 🔴🔵 pic.twitter.com/vqHAqPAHdi — Olympique Lyonnais (@OL) December 1, 2025

Parmi les autres affiches, Lyon La Duchère (N3) affrontera aussi un club de Ligue 1. Les Duchèrois recevront Toulouse.

Le club de Hauts Lyonnais affrontera lui un adversaire plus à sa portée, Bassin d’Arcachon qui évolue également en N3.

Les matches se joueront le week-end du vendredi 19 au dimanche 21 décembre.