L'actu de l'OL

32e de finale de la Coupe de France : un derby complètement fou pour l’OL, de belles affiches pour les autres clubs du Rhône

32e de finale de la Coupe de France : un derby complètement fou pour l’OL, de belles affiches pour les autres clubs du Rhône
32e de finale de la Coupe de France : un derby complètement fou pour l’OL ! - DR

Le tirage au sort pour les 32e de finale de la coupe de France s’est déroulé ce lundi soir au Parc des Princes.

La cérémonie a eu lieu en présence, notamment, de l'ancien attaquant portugais du PSG Pedro Miguel Pauleta, mais aussi l’ancien joueur de l’OL, Frédéric Piquionne.

Ce tirage au sort, qui marque l’entrée en lice des clubs de Ligue 1, a été suivi avec attention par plusieurs clubs du Rhône puisque Lyon La Duchère, le FC St Cyr Collonges au Mont d’Or et Hauts Lyonnais se sont qualifiés ce week-end.

Et les joueurs du FC St Cyr Collonges au Mont d’Or ont peut-être obtenu le tirage rêvé puisqu’ils vont affronter… les joueurs de l’OL. Un joli derby en perspective.

Parmi les autres affiches, Lyon La Duchère (N3) affrontera aussi un club de Ligue 1. Les Duchèrois recevront Toulouse.

Le club de Hauts Lyonnais affrontera lui un adversaire plus à sa portée, Bassin d’Arcachon qui évolue également en N3.

Les matches se joueront le week-end du vendredi 19 au dimanche 21 décembre.

Tags :

Coupe de France

FC Saint-Cyr-Collonges-au-Mont d'Or

Hauts Lyonnais

Lyon La Duchère

OL

Derby

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.