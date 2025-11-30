Animations, match des légendes, maillot spécial : le programme des 75 ans de l’OL célébrés ce dimanche

Pour l’occasion, le club a mis les petits plats dans les grands pour faire de la rencontre OL-Nantes un moment spécial pour les supporters.

Cette journée de festivités débutera à 16h par le match des légendes organisé au Groupama OL Training Center. Les légendes de l’OL, dont Cris, Maxime Gonalons ou encore Samuel Umtiti affronteront les légendes de Parme. C’est Jean-Michel Aulas qui donnera le coup d’envoi de cette rencontre.

A partir de 18h30, le podium du Groupama Stadium ouvrira ses portes, avec un DJ Set annoncé sur la place du Lion Bleu. Les supporters auront rendez-vous en tribunes dès 20h15 pour le traditionnel échauffement des joueurs.

L’avant-match sera aussi marqué par la célébration des anciens joueurs de l’OL, à partir de 20h25.

Enfin, Corentin Tolisso et ses coéquipiers entreront dans l’arène, à 20h45 pour affronter Nantes dans le cadre de la 14e journée de championnat. Le coup d’envoi fictif sera donné par Fleury Di Nallo, légende de l’OL et par deux joueurs de l’Academy, Rémi Himbert et Jayden Kodjia.

Pour ce match, les Lyonnais porteront le maillot collector blanc au logo spécial, célébrant les 75 ans de l’OL, assorti d’un flocage créé spécialement pour cet anniversaire.

Et pour que la fête soit totale, les supporters espèrent bien pouvoir compter sur une victoire lyonnaise. Réponse sur les coups des 22h30.