L'actu de l'OL

Animations, match des légendes, maillot spécial : le programme des 75 ans de l’OL célébrés ce dimanche

Animations, match des légendes, maillot spécial : le programme des 75 ans de l’OL célébrés ce dimanche
Animations, match des légendes, maillot spécial : le programme des 75 ans de l’OL célébrés ce dimanche - Lyon Foot

L’OL célèbre ce dimanche ses 75 ans.

Pour l’occasion, le club a mis les petits plats dans les grands pour faire de la rencontre OL-Nantes un moment spécial pour les supporters.

Cette journée de festivités débutera à 16h par le match des légendes organisé au Groupama OL Training Center. Les légendes de l’OL, dont Cris, Maxime Gonalons ou encore Samuel Umtiti affronteront les légendes de Parme. C’est Jean-Michel Aulas qui donnera le coup d’envoi de cette rencontre.

A partir de 18h30, le podium du Groupama Stadium ouvrira ses portes, avec un DJ Set annoncé sur la place du Lion Bleu. Les supporters auront rendez-vous en tribunes dès 20h15 pour le traditionnel échauffement des joueurs. 

L’avant-match sera aussi marqué par la célébration des anciens joueurs de l’OL, à partir de 20h25.

Enfin, Corentin Tolisso et ses coéquipiers entreront dans l’arène, à 20h45 pour affronter Nantes dans le cadre de la 14e journée de championnat. Le coup d’envoi fictif sera donné par Fleury Di Nallo, légende de l’OL et par deux joueurs de l’Academy, Rémi Himbert et Jayden Kodjia.

Pour ce match, les Lyonnais porteront le maillot collector blanc au logo spécial, célébrant les 75 ans de l’OL, assorti d’un flocage créé spécialement pour cet anniversaire.

Et pour que la fête soit totale, les supporters espèrent bien pouvoir compter sur une victoire lyonnaise. Réponse sur les coups des 22h30. 

Tags :

75 ans de l'OL

OL-Nantes

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.