OL-Nantes : Lyon gagne enfin après un mois de disette (3-0)

Entre les blessures et les suspensions, Paulo Fonseca devait encore et toujours innover. Ce dimanche soir, son 3-4-2-1 était reconduit, avec Hans Hateboer et Abner sur les ailes.

A la pointe de l'attaque, Martin Satriano portait le poids de ses 17 matchs de Ligue 1 sans but. Chaque prise de balle, contrôle ou frappe de l'Uruguayen transpirait la peur de mal faire.

Derrière, la défense à trois tenait le choc malgré quelques incursions sans conséquence de Matthis Abline.

L'OL peinait, malgré sa possession, à se procureur des occasion. D'autant qu'en face, Anthony Lopes se montrait impeccable dans ses placements et sorties aériennes.

Le tournant du match intervenait à la 40e minute lorsque Junior Mwanga se rendait coupable d'un pied haut sur l'épaule de Hans Hateboer. Avec l'aide de la VAR, l'arbitre expulsait le milieu nantais.

Au retour des vestiaires, Lyon asphyxiait les Canaris en infériorité numérique. Et après une frappe de Tyler Morton repoussée par le poteau à la 51e minute, Abner reprenait du pied droit pour tromper Lopes (1-0).

Martin Satriano était récompensé pour son abnégation et son travail de pressing. L'attaquant mettait fin à sa période de disette d'un retourné acrobatique à la 70e (2-0). Et l'Uruguayen inscrivait même un doublé à la 77e, reprenant victorieusement un centre en retrait d'Afonso Moreira (3-0).

A noter l'entrée en jeu d'Orel Mangala, de retour après sa rupture du ligament croisé en janvier dernier.

Avec cette victoire, l'OL recolle aux équipes de tête, à cinq points de Marseille, 3e.

Dimanche prochain, à nouveau en clôture de la journée de championnat, Lyon se déplacera à Lorient.

Olympique Lyonnais-FC Nantes 3-0 (0-0)

Avertissements : Morton (57') pour Lyon

Buts : Abner (51') et Satriano (70' et 77') pour Lyon.