Le Havre-OL Lyonnes : un déluge de buts pour les Fenottes (0-7)

Le Havre-OL Lyonnes : un déluge de buts pour les Fenottes (0-7) - DR

Malgré un calendrier chargé, les joueuses d'OL Lyonnes ne perdent pas le rythme. Ce samedi soir, c'est Le Havre qui en a fait les frais (0-7).

Kadidiatou Diani ouvrait le score dès la 16e minute dans cette rencontre. L'attaquante des Bleues marquait de la tête sur un centre de Sofie Svava (0-1).

Marie-Antoinette Katoto l'imitait à la 42e pour creuser l'écart (0-2).

Une petite avance à la mi-temps qui ne laissait pas présager d'un tel déluge de buts ensuite.

Vicki Becho à la 52e offrait au public havrais un joli retourné acrobatique pour le troisième but (0-3).

Inès Benyahia participait au festival à la 57e (0-4) avant que Kadi Diani ne s'offre un doublé à l'heure de jeu (0-5).

Le Havre était asphyxié, et Tabitha Chawinga en profitait pour mettre le sixième but (0-6), puis le septième dans le temps additionnel (0-7).

Toujours solide leader de Première Ligue, Lyon recevra l'Atlético Madrid ce mercredi soir en Ligue des Champions.

