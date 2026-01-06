L'actu de l'OL

L’OL prêt à faire une offre pour un défenseur de Leipzig ?

Après avoir renforcé son secteur offensif, l’OL est à la recherche d’un défenseur.

Selon L’Equipe, les dirigeants lyonnais, qui ont officiellement présenté Endrick ce lundi, sont sur la piste d’un défenseur évoluant actuellement à Leipzig. C’est le défenseur central français El-Chadaille Bitshiabu qui serait ciblé par la cellule recrutement pour venir renforcer la base arrière lyonnaise, toujours amputée de Moussa Niakhaté parti à la CAN. L’OL serait prêt à faire une offre de prêt sans option d’achat, indique le quotidien sportif.

A 20 ans, El-Chadaille Bitshiabu, qui avait quitté le PSG pour la Bundesliga, est à la recherche de temps de jeu. Son potentiel semble attirer l’intérêt de nombreux clubs. L’Equipe cite notamment Monaco, Manchester United et Leverkusen.

