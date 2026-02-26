Victime d’une entorse, Selma Bacha (OL Lyonnes) déclare forfait avec l’équipe de France

"Selma Bacha et Naomie Feller, toutes deux arrivées blessées au rassemblement des Bleues ce mercredi, ont dû quitter le groupe France. Elles ne seront pas remplacées", a indiqué la Fédération Française de football sur son site internet.

Les 26 Bleues convoquées par Laurent Bonadei pour les matchs face à l’Irlande et la Pologne, sont toutes arrivées à Clairefontaine, mercredi en milieu de journée.

"A l’issue des premières observations et d’examens complémentaires effectué par le staff médical des Bleues, Selma Bacha (OL Lyonnes) et Naomie Feller (Real Madrid) ont été remises à la disposition de leurs clubs", précise le communiqué.

L’arrière gauche lyonnaise souffre d’une entorse à la cheville droite. La durée de son indisponibilité n’a pas été communiquée, alors que de grandes échéances se profilent à Lyon, entre finale de la coupe LFFP et retour de la Ligue des Champions.