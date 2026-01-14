"Jean-Michel Aulas a tout pour réussir" : Karim Benzema (ex-OL) se positionne avant les élections municipales à Lyon

Karim Benzema a affiché son soutien à l’ancien président de l’OL, désormais candidat à la Ville de Lyon, lors d’une émission politique diffusée sur la chaîne LCI.

Interrogé sur ce qu’il fallait changer à Lyon, l’attaquant international français, natif de Bron, a donné son analyse : "Il y a beaucoup de choses à changer en fait ! En ce moment, je sais qu’il y a beaucoup de travaux, beaucoup de circulation. Il y a beaucoup de projets qui ne vont pas au bout et une ville comme Lyon mérite beaucoup mieux".

Karim Benzema s’est dit "de tout coeur" avec Jean-Michel Aulas : "Je pense qu’il a la capacité et cette ambition pour faire bouger la ville. Et faire que Lyon redevienne ce que c’était auparavant".

Et le joueur formé à l’OL, qui doit beaucoup à l’ancien dirigeant lyonnais, de poursuivre : "Je pense que Jean-Michel Aulas a tout pour réussir. Parce que c’est quelqu’un qu’on écoute, c’est quelqu’un qui sait où il va et avec beaucoup d’expérience. Il l’a montré dans le football où Lyon était tout en bas, et il l’a monté tout en haut".

Donné vainqueur dans les sondages, Jean-Michel Aulas compte donc sur un précieux soutien à deux mois du premier tour des élections municipales.